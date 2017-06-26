Погром на могиле культового рок-музыканта Виктора Цоя, который вандалы устроили в Санкт-Петербурге на Богословском кладбище, «Известиям» прокомментировал отец музыканта Роберт Цой — по его словам, памятник повреждений не получил.

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга проверяют информацию о разгроме могилы лидера группы «Кино» Виктора Цоя на Богословском кладбище.

«Самое главное, сам памятник не поврежден. Остальное ерунда», — сказал Цой.

Отец рок-легенды в полицию не обращался.

По его словам, сейчас к месту захоронения сына выехали активисты.

«У меня есть фанатский актив, человек 10–15, с которыми мы тесно общаемся, часто встречаемся. Они постоянно поддерживают в надлежащем виде могилу и памятник Виктору Цою. Они обещали прояснить ситуацию», — сказал он.

Ранее в соцсетях появилась фотография, на которой, как утверждается, изображена могила Цоя с разбросанными цветами и перевернутыми вазами.