Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов может перейти в «Ростов», после того как соглашение с ним не будет продлено.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на представителей обеих клубов.

Тарасов может стать свободным агентом уже в июле, после того как железнодорожники не продлят с ним контракт. Но к футболисту проявил интерес новый главный тренер ФК «Ростов» Леонид Кучук, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Кучук знаком с игрой Тарасова и хочет видеть его в своей команде.

Напомним, что Тарасов пропустил большую часть сезона из-за травмы, полученной в товарищеском матче за сборную России осенью 2016 года.