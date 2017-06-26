Глава прокуратуры Бурятии будет рассмотрен на пост главного военного прокурора РФ
Совет Федерации 28 июня рассмотрит кандидатуру главы прокуратуры Бурятии Валерия Петрова на пост главного военного прокурора России, передает ТАСС со ссылкой на главу комитета по обороне и безопасности палаты Виктора Озерова.
«В среду этот вопрос будет обсужден на пленарном заседании Совета Федерации», — сказал Озеров.
Также он отметил, что 27 июня кандидатуру Петрова рассмотрят на заседании комитета по обороне и безопасности и комитета по госстроительству и конституционному законодательству.