Совет Федерации 28 июня рассмотрит кандидатуру главы прокуратуры Бурятии Валерия Петрова на пост главного военного прокурора России, передает ТАСС со ссылкой на главу комитета по обороне и безопасности палаты Виктора Озерова.

«В среду этот вопрос будет обсужден на пленарном заседании Совета Федерации», — сказал Озеров.

Также он отметил, что 27 июня кандидатуру Петрова рассмотрят на заседании комитета по обороне и безопасности и комитета по госстроительству и конституционному законодательству.