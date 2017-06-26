Президентские выборы в Монголии
В день голосования на территории страны открылись 1983 избирательных участка. На фото — избирательный участок в провинции Туве
Кандидат в президенты, лидер Монгольской народной партии Миеэгомбын Энхболд пришел на избирательный участок
Члены избирательной комиссии приехали к жителю города Зуунмод, провинция Туве, для голосования на дому
Члены избирательной комиссии на избирательном участке в провинции Туве
Голосование на одном из участков в Улан-Баторе
Женщина голосует на избирательном участке в столице Монголии Улан-Баторе
Женщина фотографируется с кандидатом в президенты от Демократической партии Халтмаагийном Баттулга в Улан-Баторе