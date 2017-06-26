Порядка 320 маршрутных автобусов нового образца начнут курсировать до конца летнего сезона в Ярославле.

Как сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ», будущие экземпляры общественного транспорта оборудованы пандусами для людей с ограниченными возможностями здоровья, задние площадки транспортных средств имеют больше места для пассажиров. Кроме этого, маршрутные автобусы оборудуют аппарелью, что позволит перевозить любые категории граждан.

На сегодняшний день по Ярославлю курсируют 19 таких автобусов. Отмечается, что обновление автопарка является частью работы, направленной на улучшение качества обслуживания пассажиров. Новые автобусы отличаются комфортными и безопасными для горожан условиями.