На месте будущего парка «Патриот» найдена немецкая авиационная бомба SC-250, вес которой составляет 250 кг. Ее обнаружили при обследовании территории 30-й береговой батареи. Бомба лежала в земле на глубине 2 м.

Как рассказали ИА SevastopolMedia в пресс-службе ГУ МЧС по Севастополю, не исключено, что бомба не разорвалась из-за неисправного взрывателя. Возможно, во время Великой Отечественной войны ее сбросили для подавления огня зенитного расчета.

Специалисты-пиротехники вывезли опасную находку на полигон и там уничтожили. Агентство уточняет, что с начала 2017 года это уже 25-я обезвреженная бомба.

Напомним, на территории 30-й береговой батареи планируется строительство филиала парка «Патриот» в Севастополе. Несколько дней назад на этом участке сотрудники МЧС нашли оборонительную позицию советских солдат — там был обнаружен артиллерийский склад. Только за пять дней было обезврежено 70 взрывоопасных предметов.