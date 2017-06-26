Необходимо ужесточить ответственность за мошенничество в банковской сфере, в частности за преднамеренное банкротство.

Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая считает, что наказания за такого рода нарушения сейчас слишком мягкие.

«Мошенники заранее готовят банкротства, обходят наше законодательство, они очень способные, у них очень хорошие юристы, они выводят активы, используют другие способы. И когда наступает время Ч, у них всё выведено, всё спрятано. Тогда дают 7 лет условно», — цитирует ее ТАСС.

Она добавила, что люди должны бояться попасть в тюрьму на такой срок, что миллиарды уже не понадобятся.

Матвиенко также возмутилось, что на предварительном следствии фигуранты банкротств едят еду из ресторана и делают «маникюры и прически».