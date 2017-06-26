Последние показатели подтверждают возможность выхода на рост ВВП России в 2% по итогам 2017 года, об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«Если посмотреть на те тенденции, которые сейчас складываются, то видно, что по росту ВВП, который мы в апреле обсуждали и прогнозировали в 2%, мы движемся примерно в этом направлении», — сказал Орешкин на обсуждении прогноза социально-экономического развития и основных параметров бюджета 2018–2020 годов.

Также премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что правительство переходит к подготовке проекта нового трехлетнего бюджета на период 2018–2020 годов.

«Никаких завышенных ожиданий быть не должно. И даже несмотря на то, что в начале года цены на нефть держались чуть выше, чем планировалось, сырьевой рынок остается весьма нестабильным. Также есть и другие негативные факторы. Я имею в виду санкции. Действуют ограничения по доступу на рынки капиталов. Все это нужно учитывать», — отметил Медведев.