Международный благотворительный фонд Юрия Башмета вручил Премию имени Дмитрия Шостаковича. Награда досталась композитору Эдуарду Артемьеву и кинорежиссеру Никите Михалкову.

Традиционно лауреатами премии, основанной в 1994 году, становятся представители мира академической музыки: дирижеры, инструменталисты, певцам, балетмейстеры... Награду получали дирижер Валерий Гергиев, пианист Денис Мацуев, скрипач Максим Венгеров, композитор Тан Дун. Но были и исключения. К примеру, в 2000-м году фонд отметил Ирину Антонову, президента ГМИИ им. Пушкина, которая вместе со Святославом Рихтером основала знаменитые Декабрьские вечера.

В этом году жюри под руководством Юрия Башмета остановило выбор сразу на двух кандидатах, которые за 45 лет сотрудничества стали восприниматься как одно целое. Эдуард Артемьев и Никита Михалков вместе создали такие фильмы, как «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Утомленные солнцем». Саундтреки к ним давно зажили самостоятельной жизнью. И все же вопрос, почему премия ушла именно к этим мастерам, висел в воздухе.

— Замечательный композитор Артемьев не испытал влияния Шостаковича, а Михалков, вроде, музыку сам никогда не писал, — объяснил Юрий Башмет на пресс-конференции. — При чем же здесь премия Шостаковича? Дмитрий Дмитриевич всю жизнь прожил честно, с очень глубоким пониманием трагизма, ощущением космического, божественного. Наши два лауреата во всем своем творчестве так же честны, сами себя не обманывают, верят в то, что делают, и заражают этой верой нас.

Первый за всю историю премии лауреат-режиссер не скрывал смущения.

— У меня ощущение, что сейчас придут какие-то люди и спросят: «Ты че тут делаешь?», — признался Никита Михалков. — Я очень благодарен, что меня «присовокупили» к музыкальному миру, к имени великого Шостаковича. Но в реальности я испытываю чувство Остапа Бендера, самозванца. Вот Артемьев — это, без всяких допусков, великий русский композитор, который всю жизнь живет музыкой. Он сам — музыка.

Почти все фильмы Михалкова созданы в соавторстве с Артемьевым. Их сотрудничество началось в 1971-м году с дипломной работы выпускника ВГИКа Михалкова — «Спокойный день в конце войны». С тех пор два имени звучат в унисон.

– Я метался между академической и электронной музыкой, — рассказал Эдуард Артемьев. – Потрясением стала рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда» Эндрю Ллойда Уэббера. Тогда я вернулся и к оркестру, и к мелодии, которую забыл. Кино спасло меня, благодаря нему я сохранил вкус.

Новоиспеченных лауреатов чествовали на торжественном концерте в Концертном зале им. Чайковского. Темой вечера ожидаемо стало кино. На экране демонстрировались кадры «Нескольких дней из жизни Обломова», «Рабы любви», «Сибирского цирюльника», «Утомленных солнцем»... А музыка из них прозвучала в исполнении оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета.

Лирической кульминацией программы стала тема Артемьева из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» — ее исполнил на трубе финалист конкурса «Синяя птица» Ильяс Невретдинов, заставивший всплакнуть и композитора, и режиссера. Ведущая вечера зачитала посвященное этой мелодии письмо Михалкова Артемьеву: «Наша музыка не просто так родилась – она спелась и взлетела. Она должна стать еще наглей и отчаяннее, мужественнее и нежнее. Добавь цепкости, скрежета зубов, словно сильный человек бабочку в руках держит, понимаешь?»