В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело в отношении высокопоставленного офицера полиции. В незаконной добыче рыбы краснокнижных осетровых пород подозревают начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Комсомольска-на-Амуре подполковника Юрия Богатырева. Следствие не исключает, что он может быть организатором преступной группировки.

Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на источник в следственных органах, в микроавтобусе, который зарегистрирован на Богатырева и был остановлен на николаевской трассе для проверки, нашли туши осетров и более 50 кг черной икры, расфасованной в пластиковые контейнеры. Следствие не исключает, что сотрудник ГИБДД выполнял роль «кладовщика» и обеспечивал канал поставки деликатеса в Хабаровск и далее в Москву.

В СУ СК по Хабаровскому краю агентству отказались комментировать эту информацию. По некоторым данным, во время допроса Богатыреву стало плохо и его госпитализировали.