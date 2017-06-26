МЧС распространило экстренное предупреждение в связи с резким ухудшением погодных условий в Москве и Подмосковье в понедельник, 26 июня.

«До 21.00 по городу Москве и области ожидается дождь, местами гроза, град, усиление ветра до 20 м/с», — говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают, что во время непогоды есть вероятность повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение слабо укрепленных рекламных конструкций. Пешеходам рекомендовано обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Автомобилистам следует поставить машину в гараж, а при его отсутствии парковаться вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Ранее об ухудшениях погоды сообщал "Известиям" специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Понедельник-вторник ознаменуются ливнем и грозами. Но тепло атлантического происхождения продолжит поступать. Температурный фон вернется в рамки климатической нормы. Ночами температура до плюс 10–15 градусов. Днем можно рассчитывать на 20–25 градусов», — сказал он.

По словам Тишковца, уходящий июнь стал одним из самых холодных месяцев за более чем 100 лет истории метеонаблюдений в Московской области.