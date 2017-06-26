В Госдуму поступило 93 варианта текста присяги, которую необходимо будет произносить при получении гражданства России. Рабочая группа отобрала десять предложений. Об этом в понедельник сообщил глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Мы из этих 93 присяг выбрали десять в соответствии с теми принципами, о которых я говорил уже», — цитирует Крашенинникова «РИА Новости».

Выбор осуществлялся в соответствии с шестью критериями: личный и правовой характер присяги, принцип добровольности, публичность и ясность, торжественность принесения и лаконичность.

На рассмотрение Госдумы в итоге вынесут один вариант текста присяги.

По словам Крашенинникова, присяга может быть введена в закон о гражданстве России до конца весенней сессии. Тот, кто откажется от принесения клятвы, не сможет его получить, подытожил он.

Созданная рабочая группа должна будет, по словам главы комитета, подготовить текст присяги в виде поправки к проекту закона об отзыве решений о предоставлении российского гражданства террористам и экстремистам. Рассмотрение законопроекта намечено на начало июля, напоминает RT.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил ранее, что россияне смогут принять участие в обсуждении текста присяги для получения гражданства страны. Конкурс на разработку текста присяги завершился в понедельник.

Свои варианты текста присяги предлагали обычные граждане и депутаты Госдумы, среди которых Ирина Яровая, Владимир Жириновский, Елена Ямпольская и Павел Крашенинников.