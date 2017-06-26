Концессионное соглашение готовится в Челябинске между руководством Парка культуры и отдыха имени Гагарина и фирмой, которая возьмет на себя обновление и обслуживание аттракционов. Инвестор уже найден, однако кто выступит в этой роли, пока не раскрывается. Работы планируют начать осенью 2017 года.

Сейчас проект заключения соглашения находится на завершающей стадии. О планах инвестора станет известно сразу после подписания договора. В соглашении указан ремонт многих аттракционов, в том числе и колеса обозрения, которое списано с эксплуатации 13 лет назад, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

Ситуация с аттракционами в парке находится на контроле городской думы после того, как контрольно-счетная палата Челябинска выявила серьезные нарушения безопасности.