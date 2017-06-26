Возможная блокировка мессенджера Telegram не является вопросом Кремля, а в случае блокировки пресс-служба перейдет на другой мессенджер. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это не наш вопрос. Вы знаете, что Жаров этим занимается, и это вопрос, собственно, соблюдения тех норм, которые приписываются действующим нашим законодательством», — цитирует слова Пескова RT.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что в случае, если Роскомнадзор примет решение о блокировке Telergam, пресс-служба Кремля перейдет на другой мессенджер. Он добавил, что будет выбран тот мессенджер, который окажется наиболее удобным, ведь есть «конкуренция, то есть есть выбор».

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о возможной блокировке мессенджера в течение ближайших дней, если его создатель Павел Дуров не предоставит ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Дуров в ответ заявил, что блокировка нейтрального к России Telegram не отвечает интересам страны, так как другие подобные сервисы — WhatsApp или Facebook Messenger находятся под контролем США, сообщает «РИА Новости».