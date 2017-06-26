Сотрудники столичной полиции задержали безработную приезжую из ближнего зарубежья с крупной партией наркотиков. Об этом сообщает врио начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

По его словам, 32-летнюю женщину остановили в одном из домов в Уваровском переулке в рамках оперативного мероприятия.

«В ходе личного досмотра у женщины обнаружили и изъяли сверток, содержавший около 550 г смеси на основе героина», — пояснил Юрий Титов.

Затем в том же доме по месту проживания подозреваемой был проведен обыск. На кухне в электроплите оперативники обнаружили пакет, в котором находилось более 700 г вещества, а в комнате в шкафу нашли еще более 5 кг аналогичной смеси.

Исследование показало, что изъятые смеси содержат героин общей массой более 6 кг. Наркотики предназначались для дальнейшей реализации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).

Подозреваемая заключена под стражу.