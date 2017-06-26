Наркотики, стоимостью $1 млрд были одновременно сожжены в Таиланде, Мьянме и Камбодже в понедельник, 26 июня.

Об этом заявил таиландский телеканал «Nation TV».

В ходе церемонии сожжения были уничтожены конфискованные героин, кокаин, опиум, синтетические наркотики и марихауна, сообщает «РИА Новости».

При этом больше всего наркотиков было уничтожено в Таиланде, который входит в так называемый «Золотой треугольник», в лесах которого расположено огромное количество лабораторий по производству наркотиков.

Сама процедура синхронного уничтожения наркотиков призвана подчеркнуть усилия, которые прилагают правоохранительные органы этих стран для борьбы с наркоторговцами.