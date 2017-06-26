Лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп смогут так или иначе встретиться на саммите G20 в Гамбурге, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также отметил, что Москва готова провести эту встречу в формате, который будет удобен американской стороне.

«Так или иначе возможность встречи будет. В какой протокольной форме состоится эта встреча, я думаю, безусловно, российская сторона будет готова на ту форму встречи, которая будет удобна для американцев, или наоборот», — сообщил журналистам официальный представитель Кремля.

Ранее СМИ сообщили о намерении Дональда Трампа провести полноформатную встречу с Владимиром Путиным с привлечением прессы. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что протокольная сторона этого вопроса вторична, поскольку речь идет о возможности первого личного общения двух президентов.

Саммит G20 пройдет 7–8 июля в Гамбурге.