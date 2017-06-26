В фарватере реки Обь в Томской области был обнаружен свободно дрейфующий буксир-толкач. Сообщение о ЧП поступило в полицию со служебного теплохода «Соболь». После тщетной попытки связаться с экипажем неизвестного судна капитан «Соболя» принял решение перейти на его борт.

Как передает «Наш Красноярский край», людей не было ни на палубе, ни в капитанской рубке. Поиск продолжился в каютах. Там спали три человека: механик, кок и рулевой-моторист.

По данным медицинского освидетельствования, все оставшиеся на буксире члены экипажа находились в состоянии алкогольного опьянения. Судно пришвартовали к берегу. Проводится проверка обстоятельств ЧП.