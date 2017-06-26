Строительство спортивного сооружения в Рязани при РГУ им. С.А. Есенина идет согласно графику по вводу в эксплуатацию.

Сейчас в здании проложены сети водоснабжения и канализации, проходит монтаж системы вентиляции, ведутся работы по электроснабжению объекта. Продолжаются работы по устройству фундамента. Помимо этого, выполняется установка чаши бассейна 25x16 м, ограждающих конструкций и кровли, сообщает РИА «7 новостей».

Общая площадь, которую будет занимать здание, составит 2839 кв. м. Помимо бассейна на шесть дорожек, здесь разместят залы для настольного тенниса, тренажерный зал, универсальную спортивную площадку и несколько аудиторий.