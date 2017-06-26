В больницу Находки был экстренно эвакуирован турист из Японии, который путешествовал на морском круизном лайнере Costa NeoRomantica.

С борта лайнера в ночь на 26 июня поступило срочное сообщение о том, что одному из пассажиров стало плохо, он жаловался на боли в животе.

Сразу после этого к судну, которое держало курс на Владивосток, был отправлен спасательный буксир. В клинику Находки под контролем врача Находкинского поисково-спасательного отряда был экстренно доставлен 63-летний японский турист. Сейчас он уже прооперирован, сообщает ИА PrimaMedia.

Известно, что лайнер Costa NeoRomantica прибыл во Владивосток из японского города Канадзава по расписанию. На берег сошли более 1 тыс. туристов.