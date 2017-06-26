Власти Швеции пригласили российских наблюдателей на военные учения Aurora-2017, которые пройдут с 11 по 29 сентября, сказано в сообщении пресс-службы правительства страны.

«Страны вокруг Балтийского моря, включая Россию, приглашаются вместе с другими странами, у которых есть интересы в регионе», — говорится сообщении.

Помимо наблюдателей из прибалтийских стран, приглашены представители Дании, Финляндии, Канады, Франции, Германии и США.

Предстоящие военные учения станут для Швеции самыми крупными за последние 20 лет. Впервые для страны они пройдут на море, суше и в воздухе.

Задействовать в военных маневрах планируется 19,5 тыс. шведских военнослужащих и около 1,5 тыс. военных из других стран. Основными площадками для учений станут Стокгольм, Гетеборг и Готланд.

Сценарием военных маневров будет отработка совместных действий Швеции с другими странами в условиях нарастающего конфликта в регионе, а также противодействие квалифицированному противнику.