Программа реновации будет сформирована полностью до конца текущего года. Об этом в интервью, опубликованном в понедельник на портале мэра и правительства Москвы, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, первые варианты квартир для переселения из пятиэтажек власти Москвы смогут предложить уже в конце года. «У города есть дома для таких нужд — как готовые, так и строящиеся. Если жители будут за то, чтобы переехать в эти дома, то мы сможем предлагать там квартиры», — заявил заммэра.

Сначала будет подготовлен план по расселению и сносу старых домов, а также строительству нового жилья, рассчитанный на три года. Мэр Москвы Сергей Собянин выделил из городского бюджета на первый год реализации программы 96 млрд рублей.

Хуснуллин заверил, что у города уже есть около 300 участков, на которых можно построить 4,5 млн кв. м жилья, передает сетевое издание m24.ru.

Жители тех домов, которые войдут в программу реновации по итогам голосования, будут знать, на какую площадку и в какой дом кто поедет и когда переселение состоится. График переселения будет находиться в публичном доступе, подчеркнул чиновник.