«Алые Паруса» в Петербурге посетили более 2 млн человек
В ночь с 23 на 24 июня в Северной столице с размахом прошел традиционный праздник петербургских выпускников «Алые паруса-2017».
Он привлек небывалое количество туристов и участников не только из российских регионов и ближнего зарубежья, но и из Европы.
По данным ГУВД по Санкт-Петербургу, праздник посетили 2,1 млн гостей. В обеспечении безопасности праздника было задействовано более 1,5 тыс. сотрудников полиции и охранных структур. Для регулирования людских потоков были организованы пять пропускных пунктов с системой двойного контроля.
Торжественное событие сопровождалось концертом на Дворцовой площади и грандиозным пиротехническим шоу в акватории Невы.
Нововведением этого года стала прямая трансляция не только на «Пятом канале», но и на интернет-сайте «Пятого», а также на официальных страницах праздника «Алые паруса» в социальных сетях.
В 2016 году фестиваль «Алые паруса» был признан лучшим городским праздником Европы — European Best Event Awards.