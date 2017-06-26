В ночь с 23 на 24 июня в Северной столице с размахом прошел традиционный праздник петербургских выпускников «Алые паруса-2017».

Он привлек небывалое количество туристов и участников не только из российских регионов и ближнего зарубежья, но и из Европы.

По данным ГУВД по Санкт-Петербургу, праздник посетили 2,1 млн гостей. В обеспечении безопасности праздника было задействовано более 1,5 тыс. сотрудников полиции и охранных структур. Для регулирования людских потоков были организованы пять пропускных пунктов с системой двойного контроля.

Торжественное событие сопровождалось концертом на Дворцовой площади и грандиозным пиротехническим шоу в акватории Невы.

Нововведением этого года стала прямая трансляция не только на «Пятом канале», но и на интернет-сайте «Пятого», а также на официальных страницах праздника «Алые паруса» в социальных сетях.

В 2016 году фестиваль «Алые паруса» был признан лучшим городским праздником Европы — European Best Event Awards.