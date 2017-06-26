Выпуск самолетов Ан-148 может продолжиться при наличии заказов, в том числе из-за рубежа, заявил «Известиям» представитель Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО), которое производит эти машины.

Ранее в понедельник СМИ со ссылкой на источники сообщили, что выпуск Ан-148 в России будет прекращен, а ВАСО остается доделать два последних таких самолета.

«У завода есть действующий контракт с Минобороны РФ. По нему в этом году осталось сдать три самолета Ан-148, в следующем — два. Никакого изменения содержания контракта не было», — прокомментировал эту информацию представитель ВАСО.

Он также отметил, что будущее Ан-148 не предопределено и зависит от спроса на эту технику.

«Будет ли продолжен выпуск Ан-148, зависит от того, будут ли на самолет данного типа заказчики или нет. Ведутся переговоры с Анголой и Индией», — подчеркнул собеседник «Известий».