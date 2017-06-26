Объявление о создании зон деэскалации в ряде районов Сирии позволило существенно снизить уровень насилия в регионе, сообщил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В соответствующих районах Сирии наблюдается существенное снижение военной активности, существенное снижение насилия», — подчеркнул министр иностранных дел.

Глава российской дипломатии также сообщил, что очередной раунд переговоров по Сирии в Астане, который состоится 4–5 июля, будет посвящен концепции создания зон деэскалации. «Надеюсь, что и результаты очередного астанинского раунда благотворно скажутся на наших общих усилиях по урегулированию сирийского кризиса», — заявил Сергей Лавров.

Кроме того, министр отметил, что сейчас эксперты прорабатывают на техническом уровне все детали, необходимые для реализации концепции зон деэскалации.