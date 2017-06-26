Улице Пролетарской Диктатуры, которая проходит рядом со зданием городского правительства Санкт-Петербурга, вернут историческое название «Лафонская».

Проект постановления сформирован на основании решения топонимической комиссии и опубликован на официальном портале комитета по культуре Петербурга, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».

Историческое название Лафонская улица носила с 1864 года до 1952 года в честь Софии да Лафон, которая была одной из первых начальниц Смольного института благородных девиц. Располагается улица в Центральном районе города. О переименовании площади Пролетарской Диктатуры не сообщается.