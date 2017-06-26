Запасы химоружия в РФ полностью уничтожат до конца 2017 года. Об этом сообщили в Федеральном управлении по безопасному хранению и уничтожению химического оружия.

Уничтожение химических артиллерийских боеприпасов с отравляющим веществом типа ви-икс началось 19 июня на последнем из семи объектов по хранению и уничтожению химоружия «Кизнер» в Удмуртской Республике, сообщает телеканал «360».

Отмечается, что в начале июля 2017 года будут введены в эксплуатацию корпуса по уничтожению люизита и битумирования реакционных масс. В настоящее время РФ уничтожила 98,9% запасов химоружия.