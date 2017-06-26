С 1 июля из Адлера в абхазский город Гагру начнут ходить пригородные поезда. Рейсы будут ежедневными, два раза в день.

Время в пути — приблизительно два часа, на пограничный контроль отводится 30 мин. Стоимость проезда в один конец составит 250 рублей.

ИА KrasnodarMedia уточняет, что первая электричка будет отправляться с железнодорожного вокзала в Адлере в 7:47. Днем поезд будет отходить в 14:21. Из Гагры соответственно можно будет уехать утром в 10:52, а вечером — в 18:26.

Пограничный контроль будет проводиться на станции Веселое. Узнать о необходимых для пересечения границы документах можно на вокзале в Адлере, в районе пригородных касс.

Ранее «Известия» писали о том, что с 20 апреля началась продажа единых билетов из Адлера в Абхазию. На автобусах можно добраться в пять абхазских городов: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум. В частности, в Гагру можно попасть за 550 рублей, а в Сухум — за 1,2 тыс. рублей.