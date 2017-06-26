Обрушение потолка произошло в Тамбовском гарнизонном военном госпитале, где ликвидаторы последствий Чернобыльской аварии, ветераны труда, военной службы, правоохранительных органов, в том числе вышедшие на пенсию, и члены их семей проходят лечение и реабилитацию.

Как сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру», ЧП произошло в коридоре инфекционного отделения. Пострадавших нет, однако в момент происшествия помещение находилось в открытом доступе и не было закрыто на ремонт.

По данным агентства, здание медучреждения не ремонтировалось на протяжении нескольких десятилетий. Тамбовский гарнизонный военный госпиталь был сформирован в июне 1942 года, а само здание построили для лазарета Красного Креста в 1910 году.