Блокбастер «Трансформеры: Последний рыцарь» установил антирекорд по кассовым сборам среди всех частей франшизы. Об этом свидетельствуют итоги первого уикенда проката фильма в американских кинотеатрах, передает «Федеральное агентство новостей».

За первую неделю показа очередная часть истории о трансформерах собрала всего $69,1 млн. При этом бюджет картины составляет $217 млн.

Между тем «Последнего рыцаря» хорошо встретили в Китае, где начальные сборы фильма составили $123,4 млн.

Создатель франшизы Майкл Бэй планирует снять еще как минимум два фильма серии, ограничившись ролью продюсера.