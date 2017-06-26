Во время шквалистого ветра в в Уфе упали около 40 деревьев и веток, из них 17 попали на автомобили, 20 — на линии электропередач. Непогода бушевала в городе в воскресенье, пострадавших нет.

Нарушения электроснабжения были зафиксированы в основном в частном жилом секторе и садовых товариществах. Аварийным бригадам удалось оперативно ликвидировать неполадки, сообщает «МедиаКорСеть». Во все дома уже поступает электроэнергия.

Поваленные деревья не были старыми и подлежащими сносу, однако порывы шквалистого ветра были такой силы, что с корнем вырвало огромное дерево по ул. Гафури, 40. Из-за непогоды и ветра обесточенным оказался ряд жилых домов в поселках Чесноковка, Цветы Башкирии, Мокроусово.