Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов прокомментировал ранее сделанное заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что строительством «Северного потока – 2» Россия якобы хочет отомстить Киеву. Проект «Северного потока – 2» и разбирательство с «Нафтогазом» в Стокгольме никак не связано, заявил Куприянов.

«Это два разных события, произошедшие в разное время. Проект «Северный поток – 2» мы начали задолго до решения Стокгольмского арбитража, поэтому комментировать тут нечего», — цитирует «Газета.ру» официального представителя «Газпрома».

Петр Порошенко заявил ранее, что проект «Северный поток – 2» осуществляется «из мести» за решение Стокгольмского суда в пользу «Нафтогаза» в споре с «Газпромом», напоминает РЕН ТВ.

«Цель — лишить Украину $2 млрд, которые она получает за транзит. Это месть за Стокгольм, это месть за решительные антикоррупционные реформы», — сказал президент Украины.

Своими действиями Киев сам подталкивает Россию к использованию для поставок газа в Европу путей в обход Украины, отметил политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в эфире радио Sputnik.

По его словам, когда речь идет о «Северном потоке – 2» или о других энергетических проектах РФ, понятно, что «эти проекты осуществляются для того, чтобы диверсифицировать отношения с нашими западноевропейскими партнерами».

России необходимо подстраховаться, чтобы свести «угрозу, которую представляет Украина как ненадежный партнер, как партнер, который может не выполнять свои обязательства при транспортировке газа или нефти через свою территорию, к минимуму».