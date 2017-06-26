Творческий вечер актера Валентина Гафта в Екатеринбурге отменили из-за болезни актера. Об этом сообщил представитель «Ельцин-центра» Елена Волкова.

Творческая встреча должна была состояться во вторник, 27 июня, в Президентском центре им. Б. Н. Ельцина. Гафт планировал прочесть стихи, эпиграммы, а также пообщаться со зрителями и ответить на их вопросы. Однако артиста увезли на «скорой», и он не смог вылететь в Екатеринбург, сообщает «РИА Новости». Волкова отметила, что творческий вечер будет перенесен на начало осени. Те зрители, которые купили билеты, смогут сдать их в кассы 27 июня с 10:00, пишет «Дни.Ру».