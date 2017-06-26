В первой половине июля водолазы Северного флота примут участие в обследовании американского судна «Томас Дональдсон», которое затонуло в Баренцевом море в годы Великой Отечественной войны. Операцию по подъему исторических артефактов планируют провести в ходе специальных учений сил аварийно-спасательного отряда флота.

Судно находится в территориальных водах России на 55-метровой глубине. Это позволит специалистам осуществлять спуски в легком водолазном снаряжении. Для исследования задействуют телеуправляемые подводные аппараты «Пантера+» и «Тайгер», сообщает ИА FlashNord.

Это не первое обследование «Томаса Дональдсона». Ранее с судна поднимали дорожный каток «кадет Роллер», американское зенитное орудие М3, 102-миллиметровую пушку, паровоз и танк «Шерман». Все находки были переданы в Военно-исторический музей артиллерии в Санкт-Петербурге, в Северный морской музей в Архангельске и в музей Военно-воздушных сил Северного флота.

«Томас Дональдсон» следовал в составе конвоя вокруг Европы в Мурманск в марте 1945 года. Не дойдя до порта всего несколько миль, американский конвой попал в ловушку немецких подводников, был подбит торпедой и затонул. Место крушения удалось обнаружить 12 лет назад.