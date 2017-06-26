За нарушение антикоррупционного законодательства лишатся полномочий 64 депутата парламента Краснодарского края. Они не сообщили данные о своих доходах, расходах и имуществе. Таковы результаты 600 проверок достоверности сведений налоговых деклараций за 2016 год.

Кроме того, к дисциплинарным взысканиям привлечены 98 гражданских и 390 муниципальных служащих. Еще 10 уволены в связи с утратой доверия. Итоги проверок стали известны во время заседания краевой комиссии по координации работы по противодействию коррупции, сообщает ИА KrasnodarMedia.

По словам замглавы управления контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Краснодарского края Александра Сопова, сейчас решается вопрос о привлечении к юридической ответственности чиновников, допустивших нарушения антикоррупционного законодательства.