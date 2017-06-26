Последствия оползня в Китае
Оползень обрушился на деревню Синьмо в районе сычуаньского города Деси 24 июня
Спасательная операция продолжается по сей день
Члены семей погибших и пострадавших в результате трагедии на встрече с представителем местной администрации
В поисковых работах участвуют более 3 тыс. человек и свыше 150 единиц техники
Родственники погибших в результате оползня
Работа спасателей сильно осложнена труднодоступностью района, где сошел оползень
По последним данным, пропавшими без вести числятся свыше 90 человек
Спасательные работы не прекращаются даже ночью