Автомобиль протаранил кирпичную ограду частного отеля и въехал в бассейн с детьми в Калифорнии. Об этом сообщает KABC TV.

Инцидент произошел 25 июня около 19:30 в Лос-Анджелесе. Водитель, находившийся за рулем автомобиля Toyota, потерял управление и, пробив кирпичное ограждение гостиничного комплекса, влетел в бассейн, в котором в тот момент находились дети в возрасте от 6 до 10 лет. В результате ЧП пострадали 8 человек, включая водителя автомобиля. Отмечается, что никто не получил серьезных травм, однако все они были госпитализированы для обследования. Как сообщает сайт «Комсомольской правды», правоохранители в настоящее время выясняют причины происшествия, а также то, был ли водитель в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

As Many As 8 Hurt -- 1 Critically -- After Vehicle Slams Into Motel Pool https://t.co/JUXAyYZXIS pic.twitter.com/EAkKFCB3bM