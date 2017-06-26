В Санкт-Петербурге на Богословском кладбище вандалы устроили погром на могиле культового рок-музыканта Виктора Цоя.

Сообщение об этом инциденте опубликовала днем 25 июня одна из пользователей соцсети «ВКонтакте» на своей странице. Пост сопровождает соответствующая фотография, на которой видно, что вокруг могилы музыканта разбросаны сломанные цветы.

Как сообщают СМИ, сейчас мемориал уже приведен в порядок.

Виктор Цой погиб в августе 1990 года в автомобильной аварии в возрасте 28 лет. 21 июня ему бы исполнилось 55 лет.