Отраслевой чемпионат «Молодые профессионалы» ракетно-космической отрасли по стандартам WorldSkills стартовал в Самаре. В соревнованиях примут участие 124 участника из 28 команд предприятий «Роскосмоса».

Как сообщает НИА «Самара», в течение нескольких дней участникам предстоит соревноваться по шести компетенциям: «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Инженерная графика CAD», «Прототипирование», «Электроника», «Сварочные технологии».

WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Региональные чемпионаты проходят более чем в половине субъектов РФ.