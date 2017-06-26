Перед судом предстанет бывший врио директора-организатора Приморского океанариума Дмитрий Питрук. Он является фигурантом дела о гибели животных-артистов.

Как сообщили в СУ СКР по Приморскому краю, расследование уголовного дела завершено. Питруку предъявлено обвинение по статье «Халатность».

Следствие установило, что по решению врио главы океанариума двух купленных моржих — Миру и Фаню — поместили в помещение, которое не соответствовало безопасному содержанию животных. Это привело к их гибели. Ущерб составил 5 млн рублей.

Кроме того, Питрук ничего не предпринял для того, чтобы сделать надлежащими условия содержания белухи в бассейне океанариума, из-за чего она погибла. Ущерб от этих действий составил около 2,5 млн рублей, уточняет ИА PrimaMedia.

Проверку обстоятельств гибели моржих и белухи природоохранная прокуратура начала в июле 2016 года. В пресс-службе тогда утверждали, что животным якобы провели операцию по удалению клыков, однако из-под наркоза они не вышли.

Как писали «Известия», по некоторым данным, в Приморском океанариуме за три года умерли как минимум 14 питомцев. Широкий общественный резонанс вызвала гибель там двух дельфинов и сивуча. Были возбуждены уголовные дела. Приморский океанариум несколько месяцев был закрыт.