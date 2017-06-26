Рассмотрение дела в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене, перенесено на 29 июня, сообщил в понедельник председательствующий судья Оболонского районного суда Киева Владислав Девятко.

26 июня суд начал начал рассмотрение по существу дела экс-президента, но бывший глава государства не явился на заседание. При этом на подготовительном заседании по делу Януковича суд решил, что в случае неявки экс-президента будет решаться вопрос о рассмотрении дела в заочном режиме.

«Отложить заседание суда до 10:00 29 июня», — заявил судья. Он пояснил, что для постановки вопроса прокурору о начале заочного специального судебного рассмотрения дела необходима вторая неявка обвиняемого на заседание. Таким образом защита получит возможность высказать свое мнение и принять решение о назначении специального судебного рассмотрения дела и отказе в его назначении.

Вместе с тем адвокат Виктора Януковича заявил, что бывший украинский лидер примет участие в заседании, если оно будет обеспечено в соответствии с Европейской конвенцией о правовой помощи.