Великобритания намерена депортировать около 13 тыс. граждан стран ЕС, отбывающих заключение в местных тюрьмах. Это может произойти после Brexit, передает ТАСС со ссылкой на газету Times.

Ожидается, что премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй представит свой план по защите прав граждан Евросоюза, положения которого не коснутся осужденных за серьезные уголовные преступления, связанные с насилием и торговлей наркотиками.

Количество иностранных заключенных в британских тюрьмах за последние два года увеличилось вдвое и составляет 14 процентов от всех лиц, отбывающих наказание.

В 2015 году из Великобритании были выдворены 44 преступника, имеющие гражданство одной из стран ЕС.