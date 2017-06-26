Запреты продаж спиртосодержащей непищевой продукции в торговых сетях не являются эффективным средством для снижения потребления алкоголя и случаев отравления непищевым спиртом: люди, которые употребляли ее ранее, найдут способ обойти эти ограничения, сказал «Известиям» основатель маркетинговой группы «Алехин и партнеры» Роман Алехин.

«Поэтому это чисто теоретический подход к проблеме, больше направленный на создание видимости решения проблемы, чем на ее действительное решение. Для того чтобы исключить потребление подобных веществ, необходимо менять условия, при которых люди не будут искать пути потребления подобной продукции. Например, раньше было популярно получение алкоголя из клея, но нельзя же было взять и запретить его», — отметил эксперт.

26 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обсуждается вопрос продления запрета на продажу в торговых сетях спиртосодержащей непищевой продукции. Запрет вступил в силу 26 декабря 2016 года, неоднократно продлевался и в настоящее время действует до конца июня. По словам Поповой, эти меры позволили снизить число отравлений этанолом и спиртосодержащими жидкостями в регионах — от 20% до 50%.

Для решения проблемы необходимо обеспечить на рынке наличие доступного и качественного алкоголя, подчеркнул Роман Алехин.

«Это приведет не к усилению уровня алкоголизации, а к уменьшению потребления разного рода продукции, вредящей здоровью намного больше, чем алкоголь», — заключил эксперт.