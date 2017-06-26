Авиакомпания «Ямал» запустит прямое авиасообщение из Ростова-на-Дону в Уфу. Перевозчик начнет выполнять регулярные рейсы с периодичностью три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. Перелеты будут осуществляться на авиалайнерах CRJ-200 вместимостью до 50 человек.

Самолет будет вылетать в 10:00 мск, обратно — в 08:30 мск следующего дня. Длительность полета составит 2,5 часа, сообщает RostovGazeta.

Ранее прямого авиасообщения между этими городами не было. Продажи билетов уже открыты, летная навигация на этом направлении продлится до 28 октября.

Авиакомпания «Ямал» — основной перевозчик в ЯНАО, выполняет регулярные и чартерные рейсы по городам России и в другие страны. Парк авиакомпании состоит в основном из таких лайнеров, как Boeing 737-400, 737-500, Airbus A320-200, 321, а также Canadair CL-600.