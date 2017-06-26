Зрителями «Ночи русского балета», которая прошла на станции «Новослободская» Кольцевой линии столичного метро в ночь на понедельник, стали более 200 человек. Об этом рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Лучшие партии из таких произведений, как «Дон Кихот», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Эсмеральда» и другие исполнили народная артистка России Наталья Балахничева, заслуженные артисты РФ Ирина Аблицова и Михаил Мартынюк, а также артисты театра «Кремлевский балет» Государственного Кремлевского дворца.

Увидеть необычное мероприятие смогли футбольные болельщики и гости, которые приехали в Москву на матчи Кубка конфедераций, пишут «Дни.Ру».

Роман Латыпов выразил уверенность, что у гостей столицы останутся самые теплые и яркие воспоминания о посещении Москвы и поездках в столичном метро.

Ранее начальник пресс-службы Государственного Кремлевского дворца Константин Ярошевский рассказал «Известиям», что эта совместная акция с Московским метрополитеном призвана продемонстрировать гостям столицы русское гостеприимство и красоту нашего балета.