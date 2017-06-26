В Краснокутском районе Саратовской области произошла авария, погибли пять человек, среди которых был ребенок. Единственным выжившим оказался трехлетний мальчик, он доставлен в больницу.

По данным ИА «Взгляд-инфо», столкнулись два автомобиля на 14-м км автодороги Ждановка–Новоузенск–Алгай. На месте работают спасатели. Пострадавший ребенок находится в состоянии средней тяжести.

Среди погибших были четверо взрослых и девочка, на вид 12–13 лет. Обстоятельства аварии устанавливаются.