В Братске у одной из школ установили памятник потерянным питомцам. Композиция посвящена овчарке по имени Ян, которую потерял пенсионер Владимир Давыдов около полутора лет назад.

Скульптура выполнена из бетона, на ее изготовление ушло около трех месяцев. По словам ее создателя Эдуарда Романова, это собирательный образ собаки, которая потерялась, но ждет своего хозяина: у пса есть ошейник, к которому пристегнут поводок. Деньги на скульптуру собирали добровольцы.

Как напоминает ИА IrkutskMedia, пес по имени Ян пропал в начале февраля 2016 года. Десятки жителей Братска занимались его поисками, однако результатов они не принесли. Хозяин собаки умер спустя два месяца после ее пропажи. Деньги на его похороны также собирали волонтеры.