Восемь новых автобусных маршрутов появятся к концу лета в Троицком и Новомосковском административных округах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Москвы.

По словам Петра Бирюкова, заместителя мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, за это время в ТиНАО должны отремонтировать более 320 тыс. кв. м дорог и больше 14,6 тыс. кв. м тротуаров, сообщают «Дни.Ру». В частности, планируется расширить дороги и создать специальные площадки для разворота автобусов. Также на территории ТиНАО появятся 80 новых наземных переходов, 67 остановок и более 800 фонарей. Новые автобусные маршруты будут затрагивать районные дороги, участки Калужского и Киевского шоссе, а также свяжут населенные пункты округов. Транспортные компании, которые будут осуществлять перевозку пассажиров, будут определены по результатам конкурсов по окончании работ по благоустройству.