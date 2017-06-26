Киберпреступники взломали сайты ряда органов власти американского штата Огайо и разместили на них послания экстремистского содержания с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа. Об этом в понедельник информирует The Washington Post.

В частности, атаке подверглись сайты губернатора Огайо Джона Кейсика, Управления реабилитационных и исправительных учреждений Огайо, Управления медицинской помощи, Комиссии надзора за казино.

«Ты ответишь за это, Трамп, ты и твои люди, за каждую пролитую каплю крови в мусульманских странах», — говорится в сообщении, размещенном на взломанных сайтах.

В нем злоумышленники также написали о симпатии к «Исламскому государству» (террористическая организация, запрещена в РФ). Кроме того, они оставили ссылку на объединение Team System Dz, которое в прошлом взламывало сайты различных частных предприятий по всему миру.