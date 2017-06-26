Обвинительный приговор вынес Промышленный районный суд Ставрополя наркоторговцу, который пытался бежать из-под конвоя в минувший четверг. Его приговорили к 8,6 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Житель Таджикистана Фазлиддин Холов признан виновным в распространении героина. Следствием установлено, что он вместе с неизвестными подельниками распространял опасный наркотик через закладки в городах Ставрополь и Пятигорск, сообщает NewsTracker.

Ранее «Известия» сообщали, что 22 июня, около половины первого, осужденный пытался бежать при перемещении из здания суда в конвойный автомобиль. Сотрудники конвойного батальона смогли пресечь попытку побега, но при задержании были ранены двое несовершеннолетних.